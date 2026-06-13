Grega Voga se zagovarja za poskus uboja: »Šofer ga je le opomnil, naj validira vozovnico« (FOTO)

NORO

Štiriinštiridesetletnemu vozniku avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa LPP Zlatanu R. se bo četrtek, 13. novembra lani, bržkone za vedno vtisnil v spomin.

Okoli pol šestih popoldne je bilo, ko je bil med opravljanjem svojega dela brutalno napaden. Kot trdi tožilstvo, ga je napadel 38-letni Ljubljančan Grega Voga. Začelo se je, ko je ta na Bavarskem dvoru v središču prestolnice stopil na avtobus številka 6 in ni validiral vozovnice. »Rekel je, da ima zastonj vožnjo. In jaz sem mu odgovoril, da mora kljub temu validirati vozovnico. Naša dolžnost je, da na to opozorimo,« nam je pred sodno dvorano včeraj razlagal Zlatan R. »Potem pa je bilo, kar je bilo ...« Zaradi napada ima še danes psihične težave oziroma še vedno potrebuje ustrezno pomoč. Voga ...