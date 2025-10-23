Gregor (34) odšel neznano kam, nazadnje oblečen v delovna oblačila

Policisti Policijske postaje Škofja Loka prosijo za pomoč pri iskanju Gregorja Bevka, starega 34 let, doma iz Železnikov, ki je pogrešan od torka, 21. oktobra 2025.

Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, ima kratke temne lase in kratko brado po celotnem obrazu. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v delovna oblačila temnih barv in sive hlače, obut pa v delovne čevlje. Nazadnje so ga opazili v torek, 21. oktobra 2025, okoli 18. ure. Kljub izvedenim iskalnim ukrepom oseba še ni bila najdena, zato policija prosi javnost za pomoč

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi ali jo morda opazili, policija naproša, da informacije sporočijo na Policijsko postajo Škofja Loka na številko 04/502 37 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.