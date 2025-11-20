Gregor trdi, da se je sam nasadil na nož, izvedenec: »Kakor koli sem se trudil, mi to ni uspelo«

SOJENJE

Zagorjanka Maja Gošte je obtožena poskusa uboja.

Tomaž Zupanc, izvedenec za sodno medicino, je s svojo ženo doma preverjal, ali bi se na nož lahko napičil na tak način, kot v kazenski zadevi zoper 37-letno Majo Gošte iz Zagorja ob Savi trdi njen leto dni starejši prijatelj in nekdanji partner Gregor R. Torej, da je ta tik pred vbodom, ko se je od Maje odpravljal domov, stopil na čevelj, izgubil ravnotežje, se v pasu obrnil desno, se nekoliko nagnil naprej in se nasadil na nož, ki ga je Maja držala v roki. Prej naj bi namreč ona v kuhinji rezala čebulo. »Kakor koli sem se trudil dobiti tak kót vboda, ki je plitek, mi to ni uspelo,« je ...