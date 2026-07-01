Gregor za 15.000 evrov na alternativno zdravljenje v Dubaj

SOJENJE

Gregor Drev je prepričan, da si epilepsijo lahko sam pozdravi, terapevtka, ki naj bi jo zabodel, pa je rešitev videla v spuščanju ega.

Lanski grozljivi napad na Tjašo J. v hiši na Zasavski cesti 42 v ljubljanskih Črnučah, ki je bila nekoč v lasti znanega slovenskega psihiatra Janeza Ruglja, je dokaz, kako nujno je pri zdravljenju bolezni upoštevati natančna navodila zdravnikov. »Veseli smo, da je napad preživela in da je danes kolikor toliko v redu,« je včeraj na začetku pričanja pred ljubljansko okrožno sodnico Evo Senica Visočnik povedal znani celjski oftalmolog Boštjan Drev. 17. OKTOBRA LANI naj bi zagrešil poskus uboja. Njegov brat Gregor Drev je bil, vsaj tako je prepričano tožilstvo, tisti, ki je 17. oktobra lani ...