Gregor zaradi očitkov, da je do smrti pretepel Silva, izgubil prijatelje in stranke

Šestindvajsetega januarja 2017 naj bi trije osumljenci pretepli 51-letnega Silvestra Gajška iz Šentjurja pri Celju. Domnevno zaradi štirih avtomobilskih pnevmatik s platišči višjega cenovnega razreda, so takrat govorili domačini. Gajšek naj bi jih hranil v eni do svojih delavnic in jih prodal, čeprav naj ne bi bile njegova last. Gajšek je 3. marca 2017 zaradi posledic poškodb umrl, za povzročitev hude telesne poškodbe s smrtnim izidom pa je bil leta 2020 obtožen Gregor Tanšek.

3. MARCA 2017 je zaradi posledic poškodb umrl.

Po skoraj 10 letih od dogodka je tožilstvo obtožnico zoper Tanška umaknilo. »Deset sem na sodišču dokazoval svojo nedolžnost, izgubil sem prijatelje, ogromno strank, dokazoval, da mi je gume ukradel in da ga jaz nisem pretepel,« je za Slovenske novice povedal Tanšek in dodal, da je čas, da se opere njegovo ime. Obtožnica mu je očitala, da je 26. januarja 2017 v delavnici pokojnega v Šentjurju pri Celju z valjem z ušesom, namenjenim za pritrjevanje žlice k bagru, najmanj štirikrat udaril Gajška v predel glave in mu s tem povzročil hude poškodbe, da je bil začasno nezmožen za kakršno koli delo. Povzročene poškodbe skupaj z osebnostmi lastnostmi in prejšnjimi boleznimi so povzročile možgansko anevrizmo, zaradi česar je Gajšek 3. marca 2017 umrl. Tako obtožnica.

Omajan utemeljen sum

Celjski okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič je obtožnico zoper Gregorja Tanška umaknil. FOTO: Marko Feist

Celjski okrožni državni tožilecpa je 30. septembra letos izjavil, da obtožnico zoper Tanška v celoti umika. Kot izhaja iz obrazložitve sodne odločbe, je po obširno izvedenem dokaznem postopku in na podlagi sodnih izvedenskih mnenj 22. marca 2026 ugotovil, da »je utemeljen sum, da je obtoženec storil očitano kaznivo dejanje, omajan do te mere, da ne more več vztrajati pri vloženi obtožnici«. Celjsko sodišče je tako na podlagi umika obtožnice postopek zoper Tanška ustavilo. Ker je sodišče postopek ustavilo, stroški kazenskega postopka, tudi nagrada obtoženčeve zagovornice, bremenijo proračun. »Na podlagi 94. člena zakona o kazenskem postopku, ki med drugim določa, da obdolženec plača ne glede na izid kazenskega postopka stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi, je sodišče odločilo, da je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi. Ti stroški bodo odmerjeni s posebnim sklepom,« so zapisali na celjskem sodišču.