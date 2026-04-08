Gregor zdravilko zmasakriral z nožem, pred smrtjo so jo rešili policisti

SPOZNALA NAJ BI SE V SEKTI

Gregor Drev naj bi najprej vdrl v sobo Tjaše J., kjer jo je huje zabodel.

Hiša na Zasavski cesti 42 v ljubljanskih Črnučah, ki je bila nekoč v lasti najbolj znanega slovenskega psihiatra Janeza Ruglja in v kateri je bila tudi njegova ordinacija, kjer je po svoji, »rugljevski«, metodi ljudi zdravil alkoholizma, je 17. oktobra lani spominjala na filmsko grozljivko. Ura je bila 3.40, ko je po prepričanju tožilstva tam živeči podnajemnik, 56-letni Gregor Drev, vdrl v zaklenjeno sobo, kjer je spala 54-letna Tjaša J. Slednja se je v preiskavi še kako dobro spominjala trenutkov, ko je po ropotu na vratih spalnice, ki jo je zbudil, videla luč na hodniku ter slišala ...