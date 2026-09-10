Gregorjevo življenje visi na nitki: 82-letni sosed ga je ustrelil s pištolo

SOJENJE SE NADALJUJE

Izvedenec psihiater na tnalu tožilstva in senata.

Življenje 31. julija lani na dvorišču večstanovanjske hiše na Logu pri Brezovici ustreljenega 41-letnega Gregorja H. zaradi novih zapletov »visi na nitki, brez pretiravanja«. Tako je včeraj v nadaljevanju sojenja 82-letnemu Marku Baldimirju Tekavcu za poskus uboja Gregorja H. ljubljanskemu okrožnemu sodniku Marku Češnovarju sporočil Gregorjev pooblaščenec Uroš Cerar Žugelj. V luči te informacije je nato potekalo zaslišanje sodnega izvedenca za psihiatrijo Roka Tavčarja, ki je očitno prepričal le obrambo. »Res je, izvedenec je šel malo predaleč v mnenjih, ki jih podaja, saj govori o stvareh, o ...