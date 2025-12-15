Grelna blazina zanetila požar: 93-letnica končala v bolnišnici

V stanovanjski hiši v Trbojah je v nedeljo 93-letna stanovalka v elektriko priključila grelno blazino za noge, ki se je vžgala, ogenj pa se je razširil po dnevnem prostoru. Stanovalka je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, z reševalnim vozilom so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kranjski policisti so bili o dogodku obveščeni v nedeljo okoli 14.50. Požar so pogasili gasilci, premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.