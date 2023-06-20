  • Delo d.o.o.
DRUŽINSKO NASILJE

Groza, kaj je 21-letnik počel partnerki ob prisotnosti otroka

Zasegli so mu tudi nož.
Fotografija je simbolična. FOTO: M-production Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: M-production Getty Images/istockphoto
S. U.
 20. 6. 2023 | 16:00
1:06
Policisti PP Krško so včeraj v dopoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Krškega.

»Zaščitili so žrtve, 21-letnemu  osumljencu  odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli nož, s katerim je grozil žrtvi. Prav tako  so  mu zasegli  dva ovoja z manjšo količino prepovedane droge. Zbrali so obvestila in ugotovili, da osumljenec že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko, ji grozi in preganja iz skupnega bivališča.

Izrekli so mu prepoved približevanja, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, saj je nasilje izvajal ob prisotnosti otroka, sporočajo s PU Novo mesto.

 

