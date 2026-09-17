Groza, kaj je sin počel materi, zaradi tega so ga obravnavali že leta 2017

Novomeški policisti so v kraju Golobinjek obravnavali primer nasilja v družini. Ženska je sama prišla na policijsko postajo in prijavila, da je nad njo nasilen njen sin.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so primer obravnavali v sredo ob 15.19. Po prijavi oškodovanke so začeli zbirati obvestila in ugotovili, da so istega moškega zaradi tovrstnega kaznivega dejanja obravnavali že leta 2017.

Sina so nato izsledili in mu izdali odredbo o prepovedi približevanja materi.

Policija drugih podrobnosti o dogajanju za zdaj ni sporočila.