Groza, kaj se je dogajalo v Tivoliju na petkov večer: pristopili so štirje neznanci ...

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1464 klicev, 469 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 97 nanašalo na kriminaliteto, 165 na javni red in mir, ter 155 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 8 tatvin, 10 vlomov (v petih primerih je ostalo pri poskusu) in 4 primere poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini in primeru nasilništva, kjer in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.

Roparska tatvina

V petek zvečer so bili na PU Ljubljana obveščeni o roparski tatvini na območju Tivolija, kjer so po do sedaj znanih podatkih štiri do sedaj neznane osebe oškodovancu zagrozile s pretepom ter od njega zahtevale denar. Ko jim je po dvigu na bankomatu gotovino izročil, so od njega zahtevali še druge predmete, čemur se je oškodovanec uprl in so ga osumljenci pretepli ter pri tem lažje poškodovali. Po dejanju so peš pobegnil v smeri centra mesta. Vsi so bili oblečeni v temna oblačila, obraze so imeli delno zakrite z rutami, govorili so slovensko. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.