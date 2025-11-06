Groza med štirimi stenami v Ljubljani: nad njo se je brutalno izživljal, policija našla tudi posnetek

Poročali smo že o grozljivem dogajanju med štirimi stenami na Rakovi jelši. Billal Rennane, 33-letni migrant iz Alžirije, se je brutalno izživljal nad Tunizijko K. M., prav tako migrantko. Ko je v Sloveniji spoznala Rennaneja, ki ji je za nekaj dni ponudil streho nad glavo, dokler v Slovenijo ne pride tudi njena sestra.

Iz azilnega doma v Logatcu se je preselila k njemu v sobo na Rakovo jelšo. Prvi dan naj bi bilo vse v redu, šla sta na prijeten sprehod v mesto. Naslednji dan pa se je zanjo začel pekel na zemlji. Kdo ve, kaj vse je morala pretrpeti reva, toda tožilstvo je v pred kratkim vloženi obtožbi izpostavilo dva dogodka.

Najbolj peklensko je bila noč na 1. junij. Ženskina pripoved o tem, kaj se je dogajalo, je naravnost pretresljiva. Znova naj bi ji nataknil pas okrog vratu in ga močno zategoval, da ni mogla več dihati. Roke ji je zvezal na hrbtu. Prisilil jo je, da je hodila po kolenih, medtem pa je pograbil kabel polnilca za telefon ter jo začel z njim močno pretepati.

Prisilil jo je, da se je slekla. Pograbil je dezodorant, steklenico in neki kuhinjski pripomoček, vse to ji je grobo porival v anus, iz katerega je začela krvaveti. Še naprej jo je pretepal s kablom, nato pa si je domislil nov način mučenja. Ščipalke za perilo ji je obešal na prsne bradavice. Po telesu ji je zlival vrel vosek goreče sveče, ves čas je močno stiskal pas okrog njenega vratu, vmes pa si je prižigal cigarete ter jih ugašal na njeni koži. Ko se mu je upirala, je segel po škarjah in ji nameraval odrezati bradavice. Nanjo je kričal, da je ničvredna kurba, ter od nje zahteval, da mu govori: »Šikuri (odpusti mi, op. p.).« Od popolnoma izmučene ženske je nato terjal še, da mu liže stopala ter kolena.

Nanjo tudi uriniral

A mu očitno še ni bilo dovolj. Golo, izmučeno in zvezano je zvlekel do kopalnice, ki jo očitno uporablja več najemnikov sob v zgradbi, jo potisnil pred WC-školjko in ji ukazal: »Liži!« Uprla se je, a ji je glavo porinil v školjko ter jo prisilil, da jo je res polizala. Nato jo je spravil v kopalno kad, nanjo uriniral in jo polival s hladno vodo, da ne bi kričala, pa ji je usta trdno zaprl z roko. Zvlekel jo je nazaj v sobo, kjer je morala najprej gola in zvezana klečati pred posteljo, nato pa splezati nanjo, kjer je imel z njo najprej analni spolni odnos, nato pa ga je morala še zadovoljiti oralno. Ves čas dogajanja naj bi užival alkohol in kokain, pozneje pa je nesrečnica rekla, da je tudi ona zaužila kokain, da je lahko preživela to, kar je počel z njo.

Policija je na Alžirčevem mobilnem telefonu našla več kot dve minuti dolg posnetek njegovega izživljanja. Na posnetku naga ženska kleči ob postelji, okrog vratu ima pas, ki ga on zateguje, z drugo roko pa jo tepe s kablom po zadnjici. Ko ženska od bolečin stoka, jo hoče utišati in ji ukazuje: »Ššššš.«