Groza! Migrant ugrabil in posilil najstnico, nato pa med zaslišanjem skočil skozi okno in pobegnil

Iz Nove Gorice prihaja pretresljiva vest o domnevnem kaznivem dejanju. Po naših neuradnih informacijah naj bi alžirski migrant, ki naj bi v Slovenijo vstopil nezakonito, sredi dneva ugrabil mladoletno dekle, najstnico, in jo odpeljal v zapuščeni objekt v središču mesta. Tam naj bi jo poskusil posiliti oziroma ji storiti silo.

A to še ni bilo vse. Policisti naj bi osumljenca zalotili pri dejanju in ga na kraju prijeli. S kazensko ovadbo so ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper Alžirca zaradi begosumnosti odredil pripor.

Prav na sodišču pa naj bi prišlo do nepričakovanega zapleta. Moški je med zaslišanjem odprl okno sodne dvorane, skočil iz nadstropja približno šest metrov v globino in pobegnil v neznano smer. Zaenkrat ga še niso našli.

Zgodilo se je v zapuščeni stavbi

Po poročanju Nove24TV naj bi do dogodka prišlo na območju nekdanjega objekta Ideal. Žrtev naj bi prepeljali v bolnišnico in ji nudili nujno zdravniško pomoč TER psihološko podporo.

Na Policijski upravi (PU) Nova Gorica so za medij potrdili, da obravnavajo primer kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletne osebe, prav tako so potrdili, da je osumljenec po opravljenem zaslišanju v sodni dvorani osumljenec odprl okno in skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil neznano kam.

Primer preiskujemo. Več o bizarnem pobegu Alžirca s sodišča preberite v sobotnih Novicah in na našem spletnem portalu.