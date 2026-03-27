Groza na Komenskem Krasu: moškega v roko ugriznil modras

V vasi Gorjansko na Komenskem Krasu je v sredo domačina ugriznil modras, ko je okrog hiše pospravljal suho listje. Odpeljali so ga na zdravljenje v ljubljanski klinični center, njegovo zdravstveno stanje ni znano. Kot so PGD Komen zapisali na družbenem omrežju Facebook, so ob 17.12 v naselju Gorjansko v občini Komen dali »prvo pomoč nenadno oboleli osebi zaradi ugriza kače do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči Sežana in nujne medicinske pomoči Postojna«. V bližini naselja Gorjansko so zavarovali kraj pristanka helikopterja helikopterske nujne medicinske pomoči ter pomagali pri prenosu obolele osebe v helikopter.

Modras se je skrival med suhim listjem, in ko je moški prijel za listje, ga je ugriznil.

Na intervenciji je sodelovalo devet gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilec PGD Komen, ki je bil v bližini dogodka, reševalci nujne medicinske pomoči Sežana in nujne medicinske pomoči Postojna ter helikopterske nujne medicinske pomoči. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še pet gasilcev. Po poročanju Primorskih novic je domačin v sredo popoldne čistil okrog hiše in med drugim grabil suho listje. Ko je nato kupček listja pograbil z rokama, da bi ga naložil v vrečo, je v levi roki začutil ostro bolečino. Pogledal je malo bolje in med listjem opazil domnevno manjšega modrasa, na dlani ob dnu levega palca pa jasno vidne sledi ugriza.

Po več desetletjih se je lani v Sloveniji zgodil smrtni primer zaradi ugriza modrasa. Na Gorenjskem je med sprehodom modras ugriznil 80-letnico, prav tako v roko. Ob prihodu reševalcev se je njeno stanje slabšalo, potrebovala je umetno dihanje, nato oživljanje. Še pred prihodom v bolnišnico je žal umrla.