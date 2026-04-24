Groza na Metelkovi: udarili so ga, za kratek čas je izgubil zavest! Zdaj ga išče policija

Na območju Metelkove ulice v Ljubljani se je sinoči zgodil rop. Po podatkih policije je oškodovanec prišel v spor z neznanci, ki so od njega zahtevali denar. Nato naj bi ga udarili tako, da je za kratek čas izgubil zavest.

Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 19.30. Neznanci naj bi oškodovancu odtujili mobilni telefon in denar. V ropu je bil lažje telesno poškodovan. Policija z zbiranjem obvestil še nadaljuje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Po opisu policije je eden od storilcev moški, visok okoli dva metra. Oblečen je bil v rumeno-belo majico, na glavi pa je imel bele slušalke.