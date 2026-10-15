Groza na Obali: 35-letnik trpinčil lastno mater, pri Izoli pa ženska napadla nekdanjega partnerja z otrokom v naročju

Koprski policisti so obravnavali dva pretresljiva primera nasilja. Tako so v sredo ob 17.47 ugotovili, da naj bi 35-letni moški daljše obdobje izvajal psihično nasilje nad svojo materjo, v zadnjem času pa naj bi se nasilje stopnjevalo tudi v fizične napade. Po navedbah policije je mater žalil, poniževal, ji poškodoval mobilni telefon in jo tudi telesno napadel. Policisti so moškemu izrekli prepoved približevanja materi, zoper njega pa uvedli kazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini. Med postopkom so mu zasegli še manjšo količino sumljive rastlinske snovi, ki jo bodo poslali v analizo. O vseh ugotovitvah obveščajo pristojno državno tožilstvo.

Nekdanjega partnerja napadla, ko je v naročju držal otroka

Le dobro uro pozneje, ob 18.55, so koprski policisti obravnavali še en nasilen dogodek, tokrat v okolici Izole. Med predajo mladoletnega otroka je izbruhnil spor med nekdanjima partnerjema. Po doslej zbranih informacijah je 31-letna ženska žalila in fizično napadla 35-letnega nekdanjega partnerja, ki je imel v tistem trenutku v naročju njunega otroka.

Kljub nevarnim okoliščinam se je dogodek končal brez telesnih poškodb. Poškodovan ni bil nihče. Policisti bodo zoper 31-letnico izvedli hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru.