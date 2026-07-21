Groza na Obali: v Portorožu je pred otroki vpil nanjo, nad Izolo moški brutalno napadel bivšo

V ponedeljek popoldan so v Portorožu policisti odredili pridržanje za moškega, ki je pod vplivom alkohola prišel v spor s prijaviteljico vpričo otrok. Bil je agresiven in je vpil, po prihodu policistov na kraj pa se, kljub ukazom, ni umiril. Odredili so mu pridržanje in izdali plačilni nalog.

Koprski policisti so kršiteljema odredili pridržanje. FOTO: Prostock-studio/getty Images

Danes zjutraj ob 5.30 je v vasi nad Izolo prijaviteljico fizično napadel bivši partner. Ker se kršitelj ni pomiril po prihodu policistov na kraj, so mu odredili pridržanje. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba.