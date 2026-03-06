Groza na območju Bistrice ob Dravi: vlak trčil v starejšo žensko, umrla na kraju

Galerija
Mariborski policisti poročajo o tragični železniški nesreči, ki se je zgodila v četrtek okrog 16.15 na železniški progi na območju Bistrice ob Dravi.
Po prvih obvestilih je vlak trčil v starejšo žensko, ko je ta prečkala tire. Njene poškodbe so bile tako hude, da je na kraju izgubila življenje.
O nesreči sta bili obveščeni dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. Policisti bodo zbrali potrebna obvestila in o dogodku z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.
