Groza na primorskih cestah: motorist huje ranjen, dve deklici poškodovani

V Luciji so policisti v petek ob 23.16 obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, ki jo je povzročil 41-letni voznik iz Ljubljane. V krožišču je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo 26-letnika iz okolice Kopra. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,68 mg/l alkohola, voznik pa je strokovni pregled odklonil. Med postopkom je postal nedostojen in agresiven, zato so morali policisti uporabiti prisilna sredstva in mu odrediti pridržanje. Poleg globe po zakonu o javnem redu in miru ga čaka še obdolžilni predlog zaradi vožnje na prekratki razdalji in vožnje pod vplivom alkohola.

V soboto ob 10.24 je na stari cesti med Bertoki in Koprom prišlo do hude prometne nesreče. Policisti so ugotovili, da je 35-letna voznica osebnega vozila iz Brežic zavijala levo, ko jo je pričel prehitevati 74-letni motorist iz okolice Kopra. Trčenje je bilo neizogibno. Motorist je bil huje poškodovan, medtem ko sta bili dve deklici, stari 6 in 10 let, ki sta se peljali v avtomobilu, lažje poškodovani. Vse tri so reševalci odpeljali v bolnišnico Izola. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog.

Le nekaj ur pozneje, okoli 13. ure, so policisti na Kačiškem klancu ustavili 54-letnega motorista iz Idrije, ki je na omejitvi 90 km/h drvel s hitrostjo kar 204 km/h. Vozniško dovoljenje so mu začasno odvzeli, sledi obdolžilni predlog.

Podivjal v krožišču in zapeljal čez cestni otok

Tudi nedelja ni minila mirno. V Šalari je 48-letni voznik iz okolice Kopra zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo 40-letnega kosovskega državljana, nato pa s kraja pobegnil in nekaj minut pozneje v »turbo« krožišču zaradi hitrosti in pijanosti (0,94 mg/l alkohola) izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal preko obeh prometnih pasov in dvignjenega cestnega otoka na nasprotno smerno vozišče ter končal na nasprotni strani ceste. Sledi kazenska ovadba za nevarno vožnjo.

Policisti so v nedeljo obravnavali še en primer z mladoletnikom: 17-letni motorist je na Vergerijevem trgu v Kopru povozil kamen in padel skupaj s 16-letnim sopotnikom, ki si je pri tem huje poškodoval nogo, počila mu je golenica. Zoper 17-letnika sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.