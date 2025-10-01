Groza ob Vojkovem nabrežju: pes skočil na žensko in jo ugriznil, a to še ni bilo vse

V Kopru se je danes dopoldne odvila prava drama. Ob 9.30 so policisti prejeli prijavo, da je psa ugriznil občanko, ki je hodila ob Vojkovem nabrežju.

50-letnica je mirno hodila ob nabrežju, ko ji je nasproti prišel 61-letni moški z nemškim ovčarjem na povodcu. Ko sta se srečala, je pes skočil na žensko in jo ugriznil v zapestje desne roke. Lastnik je nato s psom preprosto nadaljeval svojo pot.

Toda tam se dogodek ni končal. Občanka je šla za njim in ga dohitela. Takrat je pes ponovno skočil nanjo in spet jo je ugriznil na isto mesto.

Policisti so lastniku psa izdali plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali (ZZZŽiv) in podali pisno obvestilo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).