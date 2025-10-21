Groza! Poglejte, kako je zagorel avto na štajerski avtocesti (FOTO)

Bralka Natalija poroča o gorečem vozilu. Vozilo je zagorelo na štajerski avtocesti, in sicer na bencinski črpalki na počivališču Dobrenje v smeri proti Mariboru.

Vozite previdno, promet je oviran pa opozarja prometnoinformacijski center.

Na štajerski avtocesti je na počivališči Dobrenje proti Mariboru oviran promet zaradi gorečega vozila na parkirišču. FOTO: Bralka Natalija

