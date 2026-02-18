Groza pri Ljutomeru! Našli dve mrtvi osebi

V okolici Ljutomera so policisti okoli 13. ure našli moško truplo, malo pred 19. uro pa še truplo druge osebe.

Po trenutno zbranih podatkih je bila smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo, smrt druge osebe pa ni bila posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

V bližini drugega trupla so policisti našli tudi strelno orožje.

Policisti opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah in bodo po več znanih informacijah obvestilo dopolnili, so še dodali na PU Muska Sobota.