Groza! Ste slišali, kaj je delal vozniku avtobusa na Gorenjskem?

Radovljiški policisti so v četrtek nekaj čez 22. uro obravnavali 29-letnega moškega, ki se je na avtobusu nedostojno vedel do voznika.

Uporabili prisilna sredstva

Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal, prav tako ni upošteval zakonitih ukazov, zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje do 12 ur. Policisti zanj vodijo postopek.