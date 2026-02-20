Groza! Ste slišali, kaj je delal vozniku avtobusa na Gorenjskem?

Galerija
Radovljiški policisti so v četrtek nekaj čez 22. uro obravnavali 29-letnega moškega, ki se je na avtobusu nedostojno vedel do voznika.
Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal, prav tako ni upošteval zakonitih ukazov, zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje do 12 ur. Policisti zanj vodijo postopek.
