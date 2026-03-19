Groza! Ste slišali, kaj je naredil starejšemu paru na območju Breznice?

Jeseniški policisti so bili v sredo zvečer obveščeni o drzni tatvini iz stanovanjske hiše, ki jo je neznani storilec izvedel dan prej malo pred 12. uro na območju Breznice v občini Žirovnica. Tako je neznani moški prišel do hiše dveh starejših občanov in jima ponudil v prodajo namizne prte. Oškodovanca sta ga povabila v notranje prostore hiše, kjer sta si po ogledu prtov določene tudi izbrala za nakup. Ko je oškodovanec želel plačati, mu je storilec iz denarnice, ki jo je imel v rokah, vzel okoli 400 evrov in nato odšel še do oškodovanke, ki je bila v drugem prostoru ter si prilastil še okoli 3000 evrov. Po dejanju je kraj zapustil in odšel neznano kam.

Jeseniški policisti prosijo vse, ki bi osebo danega opisa ali vozilo opazili ali vedeli karkoli o njej ali bili tudi oškodovani naj pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, tel. 04/575 72 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080-1200 in podajo koristne informacije.