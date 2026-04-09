Groza! Ste slišali, kaj je zamaskiranec storil v trgovini na območju Bežigrada?

V sredo okoli 21. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je ob koncu delovnega časa vstopil v prodajalno.

V roki je imel pištolo

S pištolo v roki je od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja. V dogodku nihče ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Opis neznanca

Visok je okoli 190 cm, športne postave, temnih oči, oblečen je bil v zeleno puhovko, črne hlače, obut v črne čevlje, nosil je črne rokavice in masko čez glavo, govoril je slovensko.