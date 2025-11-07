Groza! Ste slišali, kaj sta mu v Šentjerneju naredila nasilneža, ki so ju prijeli v romskem naselju?

V četrtek nekaj po 21. uri so bili dolenjski policisti obveščeni, da sta v okolici Šentjerneja dva neznanca oropala občana in po dejanju pobegnila s kraja dogodka. Policisti so se nemudoma odzvali, pričeli intenzivno preiskavo in zbiranje obvestil na terenu.

Po do sedaj zbranih ugotovitvah se je oškodovanec s kolesom peljal iz smeri Starega sejmišča proti Selam, ko sta ga na poti obstopila neznanca. Od njega sta zahtevala denar ter mu grozila, nato pa mu na silo vzela manjšo vsoto gotovine in pobegnila.

Prijeli so 24- ter 20-letnega osumljenca ropa

Operativno-komunikacijski center PU Novo mesto je takoj po prijavi v iskanje storilcev napotil vse razpoložljive policijske patrulje. Zaradi hitrega odziva in usklajenega dela policistov so nekaj po 22. uri v naselju Trdinova cesta, kjer je romsko naselje, izsledili in prijeli 24- ter 20-letnega osumljenca ropa. Obema je bila odvzeta prostost, policisti pa nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja ropa.