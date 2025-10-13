Groza, v Ankaranu moški napadel skupino mladostnikov z nožem

Policisti Policijske uprave Koper so bili v petek ob 18.53 obveščeni o nasilnem incidentu na območju Ankarana, kjer je 48-letni moški napadel skupino mladostnikov. Po navedbah policije je enega izmed njih udaril, nato pa iz jakne potegnil nož in z njim grozil ter zamahoval proti mladim.

Mladostniki so se pred napadalcem razbežali, policisti pa so na podlagi opisa storilca kmalu izsledili. Ob prijetju so mu zasegli nož. Ker je moški kazal znake duševne neuravnovešenosti, so policisti na kraj poklicali zdravnika, ki je odredil njegovo hospitalizacijo.

Zoper 48-letnika sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru po 127. členu Kazenskega zakonika.