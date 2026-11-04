Groza v domu za starejše na Obali: 42-letnik grozil zaposlenim, da jih bo pobil.

Koprski policisti so obravnavali resne grožnje zaposlenim v enem izmed domov za starejše. 42-letni moški jim je po telefonu grozil s fizičnim nasiljem in celo smrtjo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so policisti ob 8.30 obravnavali primer groženj zaposlenim v enem izmed domov za starejše v Kopru.

Po doslej znanih informacijah je 42-letni osumljenec po telefonu grozil, da bo fizično obračunal z zaposlenimi in jih pobil. Njegove grožnje so bile dovolj resne, da so se zaposleni, ki so jih prejeli, počutili ogrožene.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po zaključku preiskave bodo zoper 42-letnika podali kazensko ovadbo.