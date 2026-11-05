Groza v Kobjeglavi: deklici (8) z avtom zapeljal čez nogo

V sredo ob 18.30 so policisti v Kobjeglavi obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bila udeležena komaj osemletna deklica. Ta je stekla izza vozila na cesto v trenutku, ko je mimo pripeljal 43-letni voznik z osebnim avtomobilom. Na srečo je moški peljal počasi, kljub temu pa otroka ni pravočasno videl in deklici je zapeljal preko noge. Reševalci so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Nova Gorica.

Na območju, kjer za red in mir skrbijo policisti Policijske uprave (PU) Koper, se je prometna nesreča z udeležbo mladoletnice zgodila tudi danes zjutraj v Kopru. Tam je okrog 8. ure 40-letna voznica z osebnim avtomobilom zapeljala v nasprotno smer po enosmerni ulici in na kolesarskem prehodu trčila v 17-letno voznico mopeda, ki je prečakala vozišče. Mopedistka se je pri tem lažje poškodovala, po zaključenih postopih pa bodo policisti povzročiteljici izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Koper.