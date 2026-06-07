Groza v Kopru! Kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, to so prve policijske informacije

Policijska uprava Koper je bila v petek ob 21.26 obveščena o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. V zvezi s prijavo so kriminalisti in policisti izvajali intenzivne aktivnosti za ugotovitev vseh okoliščin dogodka ter zbirali obvestila s ciljem izsleditve storilca.

Eni osebi odvzeta prostost

V zvezi z obravnavanim dogodkom so eni osebi odvzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij o okoliščinah dogodka trenutno ne morejo posredovati, so navedli na PU Koper.

Dodali so še: »Ko bo to mogoče in če to ne bo škodovalo nadaljnjemu postopku, bo javnost o ugotovitvah obveščena skladno s pristojnostmi policije.«