Groza v Kopru! To je 46-letnik delal mami

Policisti so v sredo dopoldan posredovali v Kopru, kjer je 46-letni moški doma razgrajal, kričal in grozil svoji mami. Ker je s početjem v vinjenem stanju nadaljeval tudi ob prihodu policistov in njihovih ukazov, da naj s kršitvijo preneha, ni upošteval, so mu policisti na kraju odredili pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog.

Obtožil jo je, da mu je ukradla denar

Kasneje so bili policisti napoteni v koprsko zaledje, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je partner obtožil kraje denarja, ki ga je nato našel. Policisti so ugotovili, da je slednja na partnerja vpila in ga žalila. Zaradi kršitve javnega reda in miru so ji policisti izdali plačilni nalog.