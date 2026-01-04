  • Delo d.o.o.
NASILJE V DRUŽINI

Groza v Kranju in Škofji Loki! To sta počela partnericam

Odredili so jima prepoved približevanja.
FOTO: Bitsandsplits Getty Images/istockphoto
FOTO: Bitsandsplits Getty Images/istockphoto
M. U.
 4. 1. 2026 | 11:44
 4. 1. 2026 | 12:04
1:30
Kranjski policisti so v petek okoli 20.30 obravnavali 37-letnega moškega, škofjeloški policisti so v soboto okoli 13.20 25-letnega moškega, ki sta bila oba nasilna do njunih partnerice.

Odredili so jima prepoved približevanja

Policisti zbirajo obvestila in zoper oba vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.  

Se doma ne počutiš varno in si žrtev nasilja?

Veš za koga, nad katerim se dogaja nasilje, pa si sam ne zmore poiskati pomoči? Nasilje preneha le tako, da ga ustavimo, vendar je ta korak lažji, če ob tem nismo sami. Prijava policiji je ključna za zaščito žrtve in ukrepanje zoper povzročitelja. Če ste vi ali kdo drug žrtev nasilja, lahko prijavo podate na najbližji policijski postaji.

Vedel se je nedostojno

Kranjski policisti so v soboto okoli 22. ure obravnavali 43-letnega gosta gostinskega lokala na območju Kranja, ki se je nedostojno vedel do osebja in gostov lokala. Po prihodu policistov na kraj se je nedostojno vedel tudi do njih. Policisti so mu izdali plačilni nalog v znesku 521,62 evrov.

