  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BILO JU JE STRAH

Groza v mariborskem mestnem parku: »Iz grmovja je prišel mlad moški in začel hoditi proti nama«

Par je med večernim sprehodom naletel na neznanca, ki se je nahajal v bližini otroškega igrišča.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Objava na Redditu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Redditu. FOTO: Posnetek Zaslona

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Objava na Redditu. FOTO: Posnetek Zaslona
Kaja Grozina
 4. 5. 2026 | 16:18
2:25
A+A-

Na spletnem forumu Reddit smo zasledili zapis uporabnika, ki opisuje neprijetno izkušnjo iz Mestnega parka v Mariboru. Po njegovih navedbah naj bi se dogodek zgodil v večernih urah, ko se je s partnerko sprehajal po parku.

Kot je zapisal, sta se okoli 22. ure sprehajala po osrednjem delu parka in se ustavila v bližini otroškega igrišča. V nekem trenutku je partnerka postala zaskrbljena in predlagala, da se vrneta proti bolj osvetljenemu delu. »Rekla je, da jo je strah in da greva nazaj proti luči,« navaja uporabnik. Kmalu zatem naj bi zaslišala zvoke, kot da nekdo teče proti njima. »Takrat iz grmovja pride en tip, star nekje od 20 do 25 let in začne hoditi proti nama,« je zapisal.

Moški naj bi bil oblečen v temna oblačila, imel naj bi kratko brado, očala s temnimi okvirji in torbo srednje velikosti. Par se je začel umikati proti osvetljenemu delu parka, kjer je bilo več ljudi. »Ko sva se začela vračati proti osvetljenemu delu, je šel hitro za nama,« je zapisal, ob tem pa dodal, da je moški med hojo nekaj nerazločno govoril.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ko sta dosegla bolj prometen in osvetljen del, naj bi se neznanec ustavil, nato pa se obrnil in odšel nazaj proti igrišču. Uporabnik je dogodek opisal kot neprijeten in poudaril, da ga je predvsem zmotil občutek, da ju nekdo zalezuje.

Policija poziva k prijavi tovrstnih dogodkov

Glede dogodka smo se obrnili tudi na Policijsko upravo Maribor. Kot so pojasnili, policisti Policijske postaje Maribor takšne prijave do zdaj niso prejeli. Ob tem poudarjajo, da se na vse prijave, ki se nanašajo na morebitne kršitve javnega reda ali kazniva dejanja, vedno odzovejo.

Objava na Redditu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Redditu. FOTO: Posnetek Zaslona

»Ljudem svetujemo, da se v takšnih primerih obrnejo na policijo in dogodke prijavijo,« so zapisali. Dodali so še, da število prijav na tem območju v zadnjih dneh ne izstopa, policija pa svojo prisotnost in ukrepe prilagaja glede na varnostne razmere in konkretne dogodke na terenu. Policija zato poudarja pomen pravočasnega obveščanja, saj lahko le na podlagi prijav ustrezno ukrepa in zagotavlja varnost na javnih površinah.

Več iz teme

policijaMariborPU Maribormestni park
ZADNJE NOVICE
16:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
BILO JU JE STRAH

Groza v mariborskem mestnem parku: »Iz grmovja je prišel mlad moški in začel hoditi proti nama«

Par je med večernim sprehodom naletel na neznanca, ki se je nahajal v bližini otroškega igrišča.
Kaja Grozina4. 5. 2026 | 16:18
16:10
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOOBILIZEM

Najbolj evropski Hyundaiev električar

Ioniq 3 izstopa z aerodinamično pojavo; novinca na slovenski trg pripeljejo jeseni.
Gašper Boncelj4. 5. 2026 | 16:10
15:54
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Na svoj 75. rojstni dan umrl znani slovenski dirigent

Tomaž Faganel je pomembno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov.
4. 5. 2026 | 15:54
15:36
Novice  |  Slovenija
VSE BLIŽJE DESNI VLADI?

Pogovori v zelo ozkem krogu, danes sestanek pri Janši. Kdo vse pride?

Pri imenih ministrskih kandidatov ima (neuradno) precej besede najverjetnejši mandatar, šef SDS.
4. 5. 2026 | 15:36
15:30
Novice  |  Slovenija
FORUM

Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini, ne boste verjeli, komu je segel v roko (FOTO)

Predsednik DZ se udeležuje Konference predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta.
4. 5. 2026 | 15:30
15:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
STROKOVNJAK ZA TRAVMO IN ODVISNOSTI

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Bodite sočutni do sebe in drugih (Suzy)

Upokojeni zdravnik, pisec svetovnih uspešnic, priznani govorec in strokovnjak za travme, odvisnosti in otroški razvoj je cenjen zaradi raziskovanja in poznavanja tematik, povezanih z izkušnjami, ki so mu povzročile največ gorja – razvoj otroka, stres, zasvojenosti, spopadanje s travmo.
4. 5. 2026 | 15:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki