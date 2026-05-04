Groza v mariborskem mestnem parku: »Iz grmovja je prišel mlad moški in začel hoditi proti nama«

Na spletnem forumu Reddit smo zasledili zapis uporabnika, ki opisuje neprijetno izkušnjo iz Mestnega parka v Mariboru. Po njegovih navedbah naj bi se dogodek zgodil v večernih urah, ko se je s partnerko sprehajal po parku.

Kot je zapisal, sta se okoli 22. ure sprehajala po osrednjem delu parka in se ustavila v bližini otroškega igrišča. V nekem trenutku je partnerka postala zaskrbljena in predlagala, da se vrneta proti bolj osvetljenemu delu. »Rekla je, da jo je strah in da greva nazaj proti luči,« navaja uporabnik. Kmalu zatem naj bi zaslišala zvoke, kot da nekdo teče proti njima. »Takrat iz grmovja pride en tip, star nekje od 20 do 25 let in začne hoditi proti nama,« je zapisal.

Moški naj bi bil oblečen v temna oblačila, imel naj bi kratko brado, očala s temnimi okvirji in torbo srednje velikosti. Par se je začel umikati proti osvetljenemu delu parka, kjer je bilo več ljudi. »Ko sva se začela vračati proti osvetljenemu delu, je šel hitro za nama,« je zapisal, ob tem pa dodal, da je moški med hojo nekaj nerazločno govoril.

Ko sta dosegla bolj prometen in osvetljen del, naj bi se neznanec ustavil, nato pa se obrnil in odšel nazaj proti igrišču. Uporabnik je dogodek opisal kot neprijeten in poudaril, da ga je predvsem zmotil občutek, da ju nekdo zalezuje.

Policija poziva k prijavi tovrstnih dogodkov

Glede dogodka smo se obrnili tudi na Policijsko upravo Maribor. Kot so pojasnili, policisti Policijske postaje Maribor takšne prijave do zdaj niso prejeli. Ob tem poudarjajo, da se na vse prijave, ki se nanašajo na morebitne kršitve javnega reda ali kazniva dejanja, vedno odzovejo.

»Ljudem svetujemo, da se v takšnih primerih obrnejo na policijo in dogodke prijavijo,« so zapisali. Dodali so še, da število prijav na tem območju v zadnjih dneh ne izstopa, policija pa svojo prisotnost in ukrepe prilagaja glede na varnostne razmere in konkretne dogodke na terenu. Policija zato poudarja pomen pravočasnega obveščanja, saj lahko le na podlagi prijav ustrezno ukrepa in zagotavlja varnost na javnih površinah.