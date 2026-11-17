V enem največjih nakupovalnih središč v Beogradu se je zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodovalo deset otrok, starih komaj osem in devet let. Sedem jih je utrpelo hude poškodbe. Očividci opisujejo pretresljive prizore, še posebej pa jih je razburilo ravnanje nekaterih obiskovalcev, ki so namesto pomoči poškodovanim otrokom raje segli po mobilnih telefonih.

V beograjskem nakupovalnem središču Galerija je okoli 14.35 zavladala panika. Ena od zaposlenih je povedala, da naj bi se otroci na tekočih stopnicah prerivali. Po njenih besedah naj bi najprej padla deklica, nato pa še drugi otroci za njo.

»Povsod je bila kri, otroci so jokali«

Očividci opisujejo pretresljive prizore, ki so sledili padcu. Po nakupovalnem središču so odmevali otroški kriki, na pomoč poškodovanim pa so prvi priskočili mimoidoči in zaposleni. Ena od delavk, ki je videla nesrečo, je povedala, da so otroci množično padali po stopnicah. Nato sta se zaslišala kričanje in hrup.

»Videl sem veliko ljudi, zbranih okoli tekočih stopnic, nato pa opazil številne poškodovane otroke. Prizor je bil grozljiv. Otroci so jokali, reševalci so jim oskrbovali rane, na stopnicah in po tleh je bilo veliko krvi. Nekatere deklice so imele poškodovane noge, druge poškodbe glave,« je za Blic povedal eden od očividcev.

Na kraj nesreče je prihitelo več ekip nujne medicinske pomoči. Po tleh so ležale papirnate brisače, reševalci pa so oskrbovali poškodovane otroke.

Namesto da bi pomagali, so vzeli telefone in snemali

Očividcev pa niso pretresle le poškodbe otrok. Še posebej jih je razjezilo ravnanje nekaterih obiskovalcev nakupovalnega središča.

Medtem ko so otroci jokali in potrebovali pomoč, so nekateri ljudje po njihovih besedah zgolj stali ob strani, opazovali dogajanje in snemali s telefoni. »Ljudje so začeli snemati, namesto da bi nagonsko priskočili na pomoč poškodovanim otrokom!« so ogorčeno pripovedovali očividci.

Policija je območje okoli tekočih stopnic zavarovala s policijskim trakom in obiskovalcem prepovedala prehod. Preiskava okoliščin hude nesreče še poteka.