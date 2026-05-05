Groza v Novem mestu: dijaka se je na stranišču dotikal sošolec, drugi ga je napadel

SOJENJE

Dionisie Sandu naj bi z Idealom Halitijem ropal in pretepal dijake.

Ideal Haliti in Dionisie Sandu, 19-letnika, ki živita v okolici Krškega, zadnje mesece pa v priporu, se na novomeškem okrožnem sodišču, kjer jima sodijo zaradi napadov in ropov na več mladoletnikov, nista zagovarjala. Sta pa po ogledu videoposnetkov z novomeške avtobusne postaje obžalovala svoji takratni ravnanji. Na enem je bilo mogoče videti dijaka Šolskega centra Novo mesto, ki je 16. septembra lani nekaj po 14. uri s prijateljem tam čakal na avtobus. »Ideal me je pocukal za rokav,« se je spominjal in nadaljeval, da ga je takoj zatem še udaril. »Prvega udarca sem se ubranil. Nato me je ...