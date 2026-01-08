Groza v okolici Krškega: pred otroki pretepal partnerico

Policisti PP Krško so v sredo popoldne posredovali v zasebnem prostoru v okolici Krškega, od koder so jih okoli 16.30 poklicali na pomoč zaradi nasilja v družini. Obveščeni so bili, da naj bi moški pretepal partnerico in razbijal po hiši. Policisti so se takoj odzvali, zaščitili žrtve in zoper 31-letnega osumljenca uporabili prisilna sredstva, da so ga obvladali. Moškega so odpeljali v prostore za pridržanje.

Po podatkih policije je osumljenec partnerico pretepal v navzočnosti otrok. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja žrtvam, podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo in o ukrepu obvestili pristojne institucije. O morebitnem podaljšanju prepovedi približevanja bo odločal preiskovalni sodnik.

Takšni primeri niso izjema – so realnost družin po vsem svetu iz dneva v dan. Evropske številke so zgovorne: najnovejša raziskava Eurostata o nasilju na podlagi spola ugotavlja, da je približno 31 % žensk v EU (okoli 50 milijonov, starih od 18 do 74 let) v odrasli dobi doživelo fizično (tudi grožnje) ali spolno nasilje. Podatki kažejo tudi, da je spolno nasilje v odrasli dobi doživela približno vsaka šesta ženska, medtem ko spolno nadlegovanje doleti velik del žensk – še posebno mlajših. Kruta resnica je, da številne žrtve molčijo: v poročilih se kot razlogi pogosto pojavljajo strah, sram in nezaupanje, zato velik del nasilja nikoli ne pride do uradnih evidenc, poroča The Guardian.

Posredovanje v Krškem je tako le še en opomin, da se za zidovi domov pogosto dogaja najhujše – in kako pomembno je, da sistem ob prijavi odreagira takoj, odločno in v prvi vrsti zaščiti žrtve.