  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PU NOVO MESTO

Groza v okolici Krškega: pred otroki pretepal partnerico

Policisti so mu izrekli prepoved približevanja žrtvam, podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo in o ukrepu obvestili pristojne institucije.
Simbolična fotografija. FOTO: Cyano66/gettyimages
Simbolična fotografija. FOTO: Cyano66/gettyimages
N. P.
 8. 1. 2026 | 12:57
 8. 1. 2026 | 13:03
1:56
A+A-

Policisti PP Krško so v sredo popoldne posredovali v zasebnem prostoru v okolici Krškega, od koder so jih okoli 16.30 poklicali na pomoč zaradi nasilja v družini. Obveščeni so bili, da naj bi moški pretepal partnerico in razbijal po hiši. Policisti so se takoj odzvali, zaščitili žrtve in zoper 31-letnega osumljenca uporabili prisilna sredstva, da so ga obvladali. Moškega so odpeljali v prostore za pridržanje.

Po podatkih policije je osumljenec partnerico pretepal v navzočnosti otrok. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja žrtvam, podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo in o ukrepu obvestili pristojne institucije. O morebitnem podaljšanju prepovedi približevanja bo odločal preiskovalni sodnik.

Takšni primeri niso izjema – so realnost družin po vsem svetu iz dneva v dan. Evropske številke so zgovorne: najnovejša raziskava Eurostata o nasilju na podlagi spola ugotavlja, da je približno 31 % žensk v EU (okoli 50 milijonov, starih od 18 do 74 let) v odrasli dobi doživelo fizično (tudi grožnje) ali spolno nasilje. Podatki kažejo tudi, da je spolno nasilje v odrasli dobi doživela približno vsaka šesta ženska, medtem ko spolno nadlegovanje doleti velik del žensk – še posebno mlajših. Kruta resnica je, da številne žrtve molčijo: v poročilih se kot razlogi pogosto pojavljajo strah, sram in nezaupanje, zato velik del nasilja nikoli ne pride do uradnih evidenc, poroča The Guardian.

Posredovanje v Krškem je tako le še en opomin, da se za zidovi domov pogosto dogaja najhujše – in kako pomembno je, da sistem ob prijavi odreagira takoj, odločno in v prvi vrsti zaščiti žrtve.

Več iz teme

nasilje v družininasilje nad ženskaminasiljepolicijaprepoved približevanjaKrškoincidentmoškiotrok
ZADNJE NOVICE
15:18
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Vdova Alenka Tetičkovič išče moža

Alenka Tetičkovič, Rok Kunaver in Aleksandar Rajaković pripravljajo komedijo o vdovi, tarotu in čudaških snubcih.
8. 1. 2026 | 15:18
15:15
Lifestyle  |  Astro
FENG ŠUJ

Podprimo vsa področja življenja: v različnih delih stanovanja lahko spodbudimo različne stvari

Okrepimo pretok in odpravimo zastoje energije, če si želimo podporo.
8. 1. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IZKORISTITE POGOJE

Izjemen vpliv hoje po snegu: zmore vse to

Izkoristite letošnjo belo zimo in s pomočjo snega poskrbite tudi za svoje zdravje.
8. 1. 2026 | 15:00
14:54
Novice  |  Slovenija
ZIMA KAŽE ZOBE

Urgence se zaradi padcev hitro polnijo, jutri se obetata še žled in poledica: če je le mogoče, ostanite doma

Na ljubljanski urgenci so veliko večino vseh letošnjih poškodb zaradi padca oskrbeli ta teden.
8. 1. 2026 | 14:54
14:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA

Groza na cesti: kos ledu padel s kombija in zadel voznika v glavo

Policija voznika kombija še ni izsledila.
8. 1. 2026 | 14:51
14:22
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Po krajši bolezni je umrl duhovnik in legendarni slovenski urednik

Soustanovitelj in dolgoletni urednik revije Ognjišče Silvester Čuk se je poslovil v starosti 86 let.
8. 1. 2026 | 14:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki