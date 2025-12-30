  • Delo d.o.o.
NASILJE V DRUŽINI

Groza v okolici Novega mesta! 54-letni surovež nad partnerko in pohištvo

Policisti pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam
M. U.
 30. 12. 2025 | 11:16
1:47
Policisti PP Novo mesto so v ponedeljek popoldne posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta, kjer naj bi moški pretepal partnerko in razbijal pohištvo. Nemudoma so se odzvali, zaščitili žrtve nasilja in zoper 54-letnega nasilneža uporabili prisilna sredstva ter ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko in otroki, vendar ga policisti še niso obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, saj o tem niso bili obveščeni. 54-letnemu nasilnežu so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči

Kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini pogosto ugotovijo, da je nasilnež dalj časa izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Velikokrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

nasilje v družinidružinsko nasiljenasilje nad ženskamiPU Novo mesto
