Groza v Piranu: vse to je, tudi pred otroki, počel partnerki

Na PP Piran so obravnavali nasilje v družini. Ženska je prijavila partnerja, da je nasilen, predvsem psihično, in jo ustrahuje (tudi z orožjem) ter spravlja v podrejeni položaj.

Policisti so mu izrekli prepoved približevanja

Vse to je počel tudi pred otroki. Policisti so ga izsledili, mu odredili pridržanje in izrekli prepoved približevanja. Utemeljeno je osumljen storitve kaznivega dejanja nasilje v družini.