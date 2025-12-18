Groza v Piranu: vse to je, tudi pred otroki, počel partnerki

Galerija
Na PP Piran so obravnavali nasilje v družini. Ženska je prijavila partnerja, da je nasilen, predvsem psihično, in jo ustrahuje (tudi z orožjem) ter spravlja v podrejeni položaj.
Vse to je počel tudi pred otroki. Policisti so ga izsledili, mu odredili pridržanje in izrekli prepoved približevanja. Utemeljeno je osumljen storitve kaznivega dejanja nasilje v družini.
