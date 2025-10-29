Groza v Podlipi: zbil peško in odpeljal, ne da bi ji pomagal! Policija išče voznika

Včeraj malo pred 21. uro je v naselju Podlipa prišlo do prometne nesreče, v kateri je neznani voznik trčil v peško in odpeljal, ne da bi ji pomagal, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.

Po ugotovitvah policije je voznik vozil iz smeri Smednika proti Raki in zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v peško, ki je hodila pravilno ob robu ceste ter bila vidna – imela je lučko in odsevnik.

Peška je bila pri tem lažje poškodovana, voznik pa je pobegnil s kraja nesreče. Policisti intenzivno iščejo voznika in prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči ali pobeglem vozniku, naj pokličejo na 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.