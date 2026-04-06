Groza v Škofji Loki! To je 52-letnik počel partnerici

Škofjeloški policisti so v nedeljo okoli 20.30 obravnavali 52-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice.

Odredili so mu prepoved približevanja

Policisti zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Doživljaš nasilje? Nisi sam/-a!

Se doma ne počutiš varno in si žrtev nasilja? Veš za koga, nad katerim se dogaja nasilje, pa si sam ne zmore poiskati pomoči? Nasilje preneha le tako, da ga ustavimo, vendar je ta korak lažji, če ob tem nismo sami. Prijava policiji je ključna za zaščito žrtve in ukrepanje zoper povzročitelja.

Če ste vi ali kdo drug žrtev nasilja, lahko prijavo podate na najbližji policijski postaji.