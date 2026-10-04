Groza v Tivoliju kar dvakrat v enem večeru: udarec s teleskopsko palico in grožnje z ostrim predmetom

V ljubljanskem Tivoliju sta se v petek zvečer zgodila dva ropa. V enem primeru je bil moški po udarcu s teleskopsko palico poškodovan, v drugem pa sta osumljenca oškodovancema grozila z ostrim predmetom in kovinsko palico. Policija zdaj išče storilca in storilko, oba stara okoli 20 let.

Po doslej znanih podatkih je v prvem primeru do oškodovanca pristopila ženska, nato pa sta skupaj odšla na sprehod po parku. Kmalu zatem je do njiju pristopil še moški, ki je imel v roki teleskopsko palico.

Moškega je z njo udaril, nato pa sta storilca od njega zahtevala, naj jima izroči vse, kar ima pri sebi. Odtujila sta mu mobilni telefon. Oškodovanec je bil v napadu poškodovan.

Z ostrim predmetom in kovinsko palico nad dva oškodovanca

Še en rop se je zgodil prav tako v petek zvečer na območju Tivolija. Tokrat sta osumljenca pristopila do dveh oškodovancev. Po navedbah policije naj bi imela osumljenka v roki oster predmet, osumljenec pa kovinsko palico. Oškodovancema sta zagrozila ter jima odvzela mobilna telefona in denar. V tem primeru po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan.

V ljubljanskem Tivoliju sta se v petek zvečer zgodila dva ropa. FOTO: Dejan Javornik, Delo

Policija objavila opis obeh osumljencev

Moški je star okoli 20 let, visok približno 185 centimetrov in športne postave. Oblečen je bil v športno jopo Nike, kratke oprijete hlače in športne čevlje z debelejšim podplatom. Ženska je prav tako stara okoli 20 let, visoka približno 165 centimetrov, močnejše postave in oblečena v brezrokavnik.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Vse, ki bi karkoli vedeli o obeh dogodkih ali bi v petek zvečer v Tivoliju opazili osebe, povezane z ropoma, policija prosi, naj pokličejo Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.