Groza v Tolminu! To je partnerki delal 8 mesecev

Policisti PP Tolmin so obravnavali kaznivo dejanje nasilje v družini. Moški je v partnerski zvezi, med avgustom 2025 in marcem 2026, nad izven zakonsko partnerico izvajal psihično nasilje, večkrat pa je bil do nje tudi fizično nasilen.

Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja

Po prenehanju zveze jo je še večkrat nadlegoval z raznimi dejanji. Moškemu so policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja, prav tako bodo policisti PP Tolmin na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zoper njega podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Nasilje v družini.

Škofjeloški policisti so v sredo nekaj po 19. uri obravnavali 57-letnega moškega, ki je bil fizično nasilen do svoje partnerice. Po prihodu policistov s kršitvijo ni prenehal, zato so mu odredili pridržanje do 12 ur. Policisti zoper kršitelja vodijo prekrškovni postopek. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Policisti dodajajo, da pri obravnavi nasilja policisti pogosto ugotavljajo, da je storilec dlje izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Policisti pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo, ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.