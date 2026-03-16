V največjem romskem naselju na Dolenjskem: 13-letnik streljal na 18-letnika

»Živimo v strahu. V velikem strahu. Za tri dni smo se umaknili v Črnomelj, a zdaj smo se vrnili domov,« je dejala Lorena, partnerica 18-letnega Petra, na katerega je prejšnji ponedeljek popoldne v največjem romskem naselju na Dolenjskem, v Žabjaku, streljal 13-letni fant. 18-letnik je imel srečo, da ni končal pod streli pištole.

Na policijski postaji so bili oboji istočasno, na eni strani napadeni, na drugi starši mladoletnika.

»Dogajalo se je v ponedeljek popoldne. Peter se je s skirojem peljal po naselju, ko je 13 let star fant začel streljati nanj brez kakršnega koli razloga. Dvakrat je ustrelil naravnost proti njemu in začel bežati. Med bežanjem je streljal še štirikrat. Naboji so leteli vsepovsod, pokanje pa so slišali sosedje, nekateri so dogodek tudi videli. Ko se je Peter s skirojem pripeljal domov, je bil v velikem šoku, prav tako vsi ostali. Poklicala sam policijo, povedala, kaj se je zgodilo. Na pomoč so prišli po eni uri. Zbirali so informacije, našli so tudi naboje in staršem 13-letnika sporočili, da ga pripeljejo na policijsko postajo. Tako so naročili tudi mojemu partnerju,« je dejala partnerica. In dodala, da so bili na policijski postaji oboji istočasno, na eni strani Peter, na drugi starši mladoletnika.

Bojim se za svojo in partnerjevo varnost ter varnost najine enoletne hčerke.

V romskem naselju Žabjak je zdaj mirno. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Oče mladoletnika je pred postajo grozil, češ da mi ne vemo, s kom imamo opravka in kaj vse je on sposoben narediti. Ko so Petra zaslišali, so ga spustili domov, tako kot 13-letnika. Policistu, ki je pristopil do mene, sem povedala, da se bojim za svojo in partnerjevo varnost ter varnost najine enoletne hčere. Odgovoril je le, da peljejo postopek naprej. Ampak umirilo se pa ni nič, 13-letnik še kar naprej grozi, zato sva se za nekaj časa odmaknila v Črnomelj k mojim staršem,« je dejala Petrova partnerica in povedala, da so bili na Facebooku tudi po streljanju deležni novih groženj 13-letnika. »Petra je hotel ubiti, pa mu ne morejo soditi, ker je star 13 let,« je zgrožena Lorena. V naselju smo izvedeli, da je 13-letni fant vnuk nekdanjega romskega svetnika Zorana Grma, ki pa je dejanje ostro obsodil.