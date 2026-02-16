Groza za štirimi stenami: 33-letnik nasilje izvajal tudi pred otrokom

Galerija
Policisti so v nedeljo, 15. februarja, posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Novo mesto. Po prejemu obvestila so takoj odšli na kraj dogodka, zaščitili žrtev in 33-letnemu osumljencu odvzeli prostost. Nasilneža so odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški dalj časa izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko, tudi v prisotnosti otroka. Zaradi suma, da bi lahko ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve, so mu izrekli prepoved približevanja. Osumljenca bodo zaradi kaznivih dejanj kazensko ovadili na pristojno tožilstvo.
Policija ob takšnih primerih znova opozarja:
Policija poudarja, da nasilje v družini ni zasebna zadeva, temveč kaznivo dejanje, zato je prijava ključna za zaščito žrtev in preprečevanje nadaljnjega nasilja.