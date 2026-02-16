Groza za štirimi stenami: 33-letnik nasilje izvajal tudi pred otrokom

Policisti so v nedeljo, 15. februarja, posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Novo mesto. Po prejemu obvestila so takoj odšli na kraj dogodka, zaščitili žrtev in 33-letnemu osumljencu odvzeli prostost. Nasilneža so odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški dalj časa izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko, tudi v prisotnosti otroka. Zaradi suma, da bi lahko ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve, so mu izrekli prepoved približevanja. Osumljenca bodo zaradi kaznivih dejanj kazensko ovadili na pristojno tožilstvo.

Nasveti policije v primerih nasilja v družini

Policija ob takšnih primerih znova opozarja:

Nasilje ni zasebna zadeva – vsaka prijava lahko reši življenje.

Če ste žrtev nasilja ali ga zaznate v okolici, takoj pokličite 113.

V nujnih primerih poiščite varen prostor in se umaknite iz nevarnega okolja.

O nasilju obvestite tudi center za socialno delo, ki nudi dodatno strokovno pomoč.

Priče nasilja, še posebej kadar so prisotni otroci, imajo pomembno vlogo pri preprečevanju hujših posledic.

Policija poudarja, da nasilje v družini ni zasebna zadeva, temveč kaznivo dejanje, zato je prijava ključna za zaščito žrtev in preprečevanje nadaljnjega nasilja.