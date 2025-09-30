Groza! Znani slovenski novinar napovedal lastno smrt: »To je moj zadnji tvit«

Pretresljiva objava je v ponedeljek zvečer šokirala uporabnike družbenega omrežja X. Upokojeni avtomobilistični novinar Martin Česenj je v tvitu oznanil, da bo po smrti svoje soproge Nuše, s katero je preživel 59 let, odšel še sam.

»Moja Nuša, moja lepotica in sanjska žena, je po 59 letih čudovitega skupnega življenja dotrpela demenco in se za vedno poslovila. Ker sva si že zdavnaj obljubila, da bova skupaj tudi umrla, grem z njo. V morje pred Piranom. To je moj zadnji tvit.« je zapisal.

Objava je sprožila val čustvenih odzivov – od iskrenih sožalj do paničnih klicev na pomoč.

»Gospod, molim za vas … Bog naj vas varuje,« je zapisala ena uporabnica. Drugi so ga prosili: »Martin, upam, da je s tabo vse ok.« Spet tretji so opozarjali: »A je kdo poklical 112?«

Med komentarji se zdaj pojavljajo tudi zapisi, da naj bi Martin že uresničil svojo namero: »Kolikor vem, je gospod Martin že v objemu svoje ljubljene žene … tam, kjer je želel biti.« Nekateri so zapisali »RIP dragi Martin« in ga razglasili za dokaz, da je »ljubezen močnejša od smrti«, medtem ko drugi še vedno pozivajo: »Pomagajte, prosim, gospodu TAKOJ, če je še mogoče.«

Za zdaj ni potrjenih informacij, ali je gospod Martin še živ, na omrežju X pa se še vedno vrstijo ganljivi in hkrati obupani pozivi: naj Martin ne stori nepovratnega koraka. Na njegov zapis se je odzvala tudi poslanka SDS Mojca Škrinjar, ki je zapisala: »Smrti ni. Je le začasna ločitev. Potovanje. Nikar ne odhajajte predčasno. Slovenija vas potrebuje.«