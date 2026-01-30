  • Delo d.o.o.
BIL NAJ BI NEPRIŠTEVEN

Grozil namestnici veleposlanice: »Bojana, ubil te bom!«

Dogajalo se je pred ljubljanskim blokom avgusta 2018. Noje Hristov naj bi vpil, da bo ubil Bojano Jovanovsko.
Hristov naj bi grozil pred tem blokom v Ljubljani. FOTO: Google Maps

Hristov naj bi grozil pred tem blokom v Ljubljani. FOTO: Google Maps

Miloš Zarič, zagovornik Nojeta Hristova FOTO: Dejan Javornik

Miloš Zarič, zagovornik Nojeta Hristova FOTO: Dejan Javornik

Obdolženi naj bi vedel, da imajo na glavnem vhodu veleposlaništva kamere in redne policijske obhode, »zato hitro odkriči svoje in gre«. Simbolična fotografja. FOTO: Blaž Samec

Obdolženi naj bi vedel, da imajo na glavnem vhodu veleposlaništva kamere in redne policijske obhode, »zato hitro odkriči svoje in gre«. Simbolična fotografja. FOTO: Blaž Samec

Hristov naj bi grozil pred tem blokom v Ljubljani. FOTO: Google Maps
Miloš Zarič, zagovornik Nojeta Hristova FOTO: Dejan Javornik
Obdolženi naj bi vedel, da imajo na glavnem vhodu veleposlaništva kamere in redne policijske obhode, »zato hitro odkriči svoje in gre«. Simbolična fotografja. FOTO: Blaž Samec
Aleksander Brudar
 30. 1. 2026 | 07:00
3:10
A+A-

»Bojana, ubil te bom!« naj bi 10. avgusta 2018 na Tržaški cesti 36 v Ljubljani proti stanovanju takratne namestnice veleposlanice na Veleposlaništvu Severne Makedonije Bojane Jovanovske vpil njen sodržavljan Noje Hristov, sicer stalno stanujoč v Sloveniji. Takrat so bili v stanovanju njen mož Darko Jovanovski in njuna mladoletna otroka. Grožnje v makedonskem jeziku je, tako tožilstvo, Hristov ponavljal najmanj deset minut, zaradi česar so se vsi tam prisotni počutili ogrožene. Pa tudi Bojana Jovanovska, ko jo je njen mož seznanil s tem, kako je danes 72-letni Hristov grozil, da bo vse ubil. Družini Jovanovske naj bi namreč vseskozi grozil že od 31. marca 2018.

Tistega dne naj bi tako izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja ogrožanja oseb pod mednarodnim varstvom po prvem odstavku 317. člena KZ-1 v zvezi s prvim in drugim odstavkom 29. člena KZ-1. Torej v neprištevnem stanju zaradi paranoidne shizofrenije. Zato tožilstvo predlaga varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Hristov, ki ga včeraj ni bilo na ljubljansko okrožno sodišče, je v preiskavi zatrjeval, da tistega dne ni bil na omenjenem ljubljanskem naslovu. Pa tudi da ne pozna Darka Jovanovskega ter da ni nikomur grozil.

Miloš Zarič, zagovornik Nojeta Hristova FOTO: Dejan Javornik
Miloš Zarič, zagovornik Nojeta Hristova FOTO: Dejan Javornik

Ni sposoben slediti sodnemu postopku

Takratna namestnica veleposlanice je po drugi strani razlagala, kako so jo že, ko se je pripravljala na mandat v Sloveniji, opozarjali nanj. Češ da gre za duševno moteno in nestabilno osebo ter da naj se mu izogiba. Nanjo in na njeno družino naj bi začel vpiti že prvi dan bivanja v Sloveniji. Menila je, da jim je moral slediti do naslova na Tržaški cesti, saj je bil tam pred blokom že drugi dan njihovega bivanja pri nas. Tja in na veleposlaništvo naj bi nato prihajal vsak dan. Zaradi vsega so večkrat klicali policijo, ki naj bi se je Hristov bal. Po besedah namestnice veleposlanice pa naj bi dobro vedel, da imajo na glavnem vhodu veleposlaništva kamere in redne policijske obhode, »zato hitro odkriči svoje in gre«.

Obdolženi naj bi vedel, da imajo na glavnem vhodu veleposlaništva kamere in redne policijske obhode, »zato hitro odkriči svoje in gre«. Simbolična fotografja. FOTO: Blaž Samec
Obdolženi naj bi vedel, da imajo na glavnem vhodu veleposlaništva kamere in redne policijske obhode, »zato hitro odkriči svoje in gre«. Simbolična fotografja. FOTO: Blaž Samec

Kot smo lahko včeraj slišali na sodišču, je sodni izvedenec za psihiatrijo že ugotovil, da Hristov ni sposoben slediti sodnemu postopku. A je razpravljajoča sodnica Irena Škulj Gradišar odredila, naj izvedenec še enkrat preveri njegovo trenutno psihično stanje. Hristov je sicer pod skrbništvom ljubljanskega centra za socialno delo. Tamkajšnja socialna delavka je pojasnila, da se je preselil v Skopje, a da se enkrat na mesec oglasi pri njih, da dobi soglasje za dvig pokojnine in varstvenega dodatka. Z njim, kot je še dodala, je zelo težko govoriti. 

Protipravno ravnanje ogrožanja oseb pod mednarodnim varstvom naj bi storil v neprištevnem stanju.

