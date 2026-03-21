Grozil priči in pretepel 48-letnika

Bolečine v želodcu, kašelj, suho grlo in bolečine v glavi so 26-letnemu Kamničanu Jakobu Herzogu preprečile, da bi se včeraj zglasil na ljubljanskem okrožnem sodišču. Pred sodnico Mojco Kocjančič bi se moral zagovarjati zaradi očitkov, da je med 1. in 30. marcem 2021 zagrešil kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. In to kar iz pripora na Povšetovi v Ljubljani.

V njem se je znašel po tem, ko je prvič 27., drugič pa 29. julija 2020 na parkirišču pred blokom na Samostanski ulici 5 v Kamniku zažgal dva avtomobila. Februarja 2024 je bil pred sodnico Polono Kukovec v zvezi s tem spoznan za krivega za dve kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti. Ob preklicu že predhodno izrečene pogojne zaporne kazni zaradi lahke telesne poškodbe mu je Kukovčeva izrekla enotno zaporno kazen treh let in 10 mesecev. V začetku lanskega leta so mu jo potrdili ljubljanski višji sodniki, ob koncu leta so mu usodo dokončno zapečatili še vrhovni sodniki, čeprav so ga ti 30. oktobra lani izpustili iz zapora.

Dva požara sta se zgodila pred skoraj šestimi leti na Samostanski ulici v Kamniku. Foto: Dejan Javornik

Herzog, ki tako zdaj s prostosti čaka dan, ko se bo spet moral vrniti za rešetke, naj bi v omenjenem obdobju pred petimi leti, ko je bil v priporu zaradi zadeve, ki mu je na koncu prinesla skoraj štiriletni zapor, grozil mladoletnici, ki je med sojenjem spremenila svojo izjavo njemu v prid. Za spremembo pričanja naj bi ji ponujal 5000 evrov. In prav te domnevne grožnje oziroma domnevno vplivanje na mladoletnico ga je zdaj še v drugo pripeljalo na sodišče. Da bi tako oviral pravosodne in druge državne organe, je na predobravnavnem naroku oktobra lani sicer že zanikal. »To je ena velika laž,« je zatrdil.

Le ščitil žensko?

Medtem se je znašel v še enem kazenskem postopku. Pred dnevi smo prek elektronske pošte, poslane z elektronskega naslova, sestavljenega iz imena in priimka Jakoba Herzoga, prejeli zahtevo za preiskavo, ki jo je zoper njega in še dva osumljenca, stara 24 in 48 let, 24. julija lani vložilo tožilstvo. »Da boste imeli še kaj za napisati o meni. Hehe,« je še pisalo v sporočilu, v katerem se pošiljatelj ni podpisal.

Po prepričanju tožilstva naj bi Herzog skupaj s 24-letnikom 3. junija 2024 med 17.35 in 17.45 pri lokalu Mozaik bar v Kamniku tako pretepel soosumljenega 48-letnika, da naj bi mu povzročila hude telesne poškodbe. Herzog naj bi še istega dne v prostorih Urgentnega bloka UKC Ljubljana 48-letniku zagrozil, da bo ubil tako njega kot njegovo celotno družino. Petindvajset dni kasneje naj bi mu poslal še več sporočil, češ da bo njegova družina fizično napadena ter da mu bodo cigani, ki pridejo, vzeli premoženje. Ob vsem tem naj bi 48-letnika za denar poskušal izsiljevati še 16. junija 2024.

Omenjeni 48-letnik naj bi namreč 3. junija 2024 med 17. in 18. uro pri lokalu Mozaik bar Herzoga z manjšim nožem porezal po obrazu in mu tako povzročil lahke telesne poškodbe. Na policiji je razlagal, da je vse to storil v samoobrambi, in sicer po tem, ko se je v lokalu tega dne sprl s svojo izvenzakonsko partnerico. Herzog in 24-letnik, ki sta bila vsemu priča, pa da naj bi to razumela, kot da ženska potrebuje pomoč. Z njune strani so tako začeli padati udarci, kar ga je pognalo v beg iz lokala do bližnje trgovine, kjer je obležal. Spominjal se je, da je s pipcem enega od domnevnih napadalcev nato porezal po obrazu in da se je z njim nato tudi srečal na urgenci, kjer naj bi mu grozil.

Da ni prav nič kriv ter da je 48-letnika, ki ga ni poznal in ki da je v lokalu vlekel neko dekle za lase, le odrinil stran, je v svoj bran zatrjeval Herzog. Moški naj bi nato prišel za njim in ga po verbalnem sporu porezal po obrazu.