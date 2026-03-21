SOJENJE

Grozil priči in pretepel 48-letnika

Pred vsem tem se mora zdaj braniti 26-letni Jakob Herzog. Slovenski javnosti postal znan leta 2020 po požigu dveh avtomobilov.
Jakobu Herzogu zdravje ni dopuščalo, da bi včeraj prišel na sodišče. FOTO: S. N.

Dva požara sta se zgodila pred skoraj šestimi leti na Samostanski ulici v Kamniku. Foto: Dejan Javornik

S pestmi sta šla nad 48-letnika. Fotografija je simbolična. FOTO: Andranik Hakobyan/Getty images

Aleksander Brudar
 21. 3. 2026 | 08:10
4:17
A+A-

Bolečine v želodcu, kašelj, suho grlo in bolečine v glavi so 26-letnemu Kamničanu Jakobu Herzogu preprečile, da bi se včeraj zglasil na ljubljanskem okrožnem sodišču. Pred sodnico Mojco Kocjančič bi se moral zagovarjati zaradi očitkov, da je med 1. in 30. marcem 2021 zagrešil kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. In to kar iz pripora na Povšetovi v Ljubljani.

V njem se je znašel po tem, ko je prvič 27., drugič pa 29. julija 2020 na parkirišču pred blokom na Samostanski ulici 5 v Kamniku zažgal dva avtomobila. Februarja 2024 je bil pred sodnico Polono Kukovec v zvezi s tem spoznan za krivega za dve kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti. Ob preklicu že predhodno izrečene pogojne zaporne kazni zaradi lahke telesne poškodbe mu je Kukovčeva izrekla enotno zaporno kazen treh let in 10 mesecev. V začetku lanskega leta so mu jo potrdili ljubljanski višji sodniki, ob koncu leta so mu usodo dokončno zapečatili še vrhovni sodniki, čeprav so ga ti 30. oktobra lani izpustili iz zapora.

Dva požara sta se zgodila pred skoraj šestimi leti na Samostanski ulici v Kamniku. Foto: Dejan Javornik
Herzog, ki tako zdaj s prostosti čaka dan, ko se bo spet moral vrniti za rešetke, naj bi v omenjenem obdobju pred petimi leti, ko je bil v priporu zaradi zadeve, ki mu je na koncu prinesla skoraj štiriletni zapor, grozil mladoletnici, ki je med sojenjem spremenila svojo izjavo njemu v prid. Za spremembo pričanja naj bi ji ponujal 5000 evrov. In prav te domnevne grožnje oziroma domnevno vplivanje na mladoletnico ga je zdaj še v drugo pripeljalo na sodišče. Da bi tako oviral pravosodne in druge državne organe, je na predobravnavnem naroku oktobra lani sicer že zanikal. »To je ena velika laž,« je zatrdil.

Le ščitil žensko?

Medtem se je znašel v še enem kazenskem postopku. Pred dnevi smo prek elektronske pošte, poslane z elektronskega naslova, sestavljenega iz imena in priimka Jakoba Herzoga, prejeli zahtevo za preiskavo, ki jo je zoper njega in še dva osumljenca, stara 24 in 48 let, 24. julija lani vložilo tožilstvo. »Da boste imeli še kaj za napisati o meni. Hehe,« je še pisalo v sporočilu, v katerem se pošiljatelj ni podpisal.

30. oktobra lani so ga izpustili iz zapora.

Po prepričanju tožilstva naj bi Herzog skupaj s 24-letnikom 3. junija 2024 med 17.35 in 17.45 pri lokalu Mozaik bar v Kamniku tako pretepel soosumljenega 48-letnika, da naj bi mu povzročila hude telesne poškodbe. Herzog naj bi še istega dne v prostorih Urgentnega bloka UKC Ljubljana 48-letniku zagrozil, da bo ubil tako njega kot njegovo celotno družino. Petindvajset dni kasneje naj bi mu poslal še več sporočil, češ da bo njegova družina fizično napadena ter da mu bodo cigani, ki pridejo, vzeli premoženje. Ob vsem tem naj bi 48-letnika za denar poskušal izsiljevati še 16. junija 2024.

Omenjeni 48-letnik naj bi namreč 3. junija 2024 med 17. in 18. uro pri lokalu Mozaik bar Herzoga z manjšim nožem porezal po obrazu in mu tako povzročil lahke telesne poškodbe. Na policiji je razlagal, da je vse to storil v samoobrambi, in sicer po tem, ko se je v lokalu tega dne sprl s svojo izvenzakonsko partnerico. Herzog in 24-letnik, ki sta bila vsemu priča, pa da naj bi to razumela, kot da ženska potrebuje pomoč. Z njune strani so tako začeli padati udarci, kar ga je pognalo v beg iz lokala do bližnje trgovine, kjer je obležal. Spominjal se je, da je s pipcem enega od domnevnih napadalcev nato porezal po obrazu in da se je z njim nato tudi srečal na urgenci, kjer naj bi mu grozil.

Da ni prav nič kriv ter da je 48-letnika, ki ga ni poznal in ki da je v lokalu vlekel neko dekle za lase, le odrinil stran, je v svoj bran zatrjeval Herzog. Moški naj bi nato prišel za njim in ga po verbalnem sporu porezal po obrazu. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:13
Novice  |  Slovenija
ODKRITJE AMERIŠKEGA URADA

Ameriške sankcije za Slovenijo! Podjetje, registrirano v Celju, povezujejo s Hezbolahom

Lastnik podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju, je Hašem Baha Adin z registriranim naslovom v Bejrutu.
21. 3. 2026 | 10:13
10:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE

8 najbolj zdravih tort, v katerih lahko uživate brez slabe vesti

Spoznajte 8 bolj zdravih tort, od angelske do bananine z ovsenimi kosmiči. Manj sladkorja, manj maščob, več okusa.
Miroslav Cvjetičanin21. 3. 2026 | 10:00
09:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA ŠTAJERSKEM

Zagorel telefonski polnilec, občan pristal v bolnišnici

Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Jarenina, Jakobski dol, Pernica in Pesnica.
21. 3. 2026 | 09:37
09:14
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je zvezdnik kultne serije, star je bil komaj 54 let

Nicholas Brendon je zaslovel z vlogo Xanderja Harrisa v priljubljeni seriji Buffy, izganjalka vampirjev.
21. 3. 2026 | 09:14
09:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENA SCENA

Helena Blagne in MRFY: Ob njih se je pomladila (Suzy)

Tudi oni so navdušeni nad njo.
21. 3. 2026 | 09:00
08:50
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Izlet v Hrastovlje je izlet v umetnostno zgodovino (FOTO)

Hrastovlje je slikovita vasica v notranjosti slovenske Istre.
21. 3. 2026 | 08:50

Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
