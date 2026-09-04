Jernej sodniku grozil z »gorečimi bosanskimi hišami«, zdaj mu očitajo še zalezovanje lastne matere (FOTO)

KAZENSKI POSTOPEK

Vse to očitajo Ljubljančanu Jerneju Hribšku. Sodba glede groženj brežiškemu sodniku še ni pravnomočna.

Medtem ko Jernej Hribšek iz Ljubljane čaka, kaj bodo o šest let in pet mesecev dosojeni mu enotni zaporni kazni zaradi grozilnih sporočil, ki jih je leta 2024 pošiljal brežiškemu okrajnemu sodniku Almirju Kurspahiću, rekli višji sodniki, ima na sodišču odprto še eno zadevo. In sicer za kaznivo dejanje zalezovanja, ki naj bi ga prav tako zagrešil v omenjenem obdobju – v škodo svoje matere! Po elektronski pošti in SMS-sporočilih naj bi ji pošiljal sporočila s takšno vsebino, da je bila menda ta upravičeno prestrašena. Hribšek se pred ljubljansko okrajno sodnico Andrejo Sajovic o krivdi še ni ...