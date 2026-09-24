Grozil sosedu, nato še žalil policiste: v Dolah pri Metliki bo kazensko ovaden

V Dolah pri Metliki je včeraj zvečer prišlo do incidenta, v katerem naj bi krajan sosedu izrekel grožnje zoper telo in premoženje. Ko so policisti začeli zbirati obvestila, jih je moški še žalil. Policisti Policijske postaje Metlika so bili tako v sredo okoli 19.41 obveščeni o izrečenih grožnjah v kraju Dole pri Metliki. Po prvih ugotovitvah naj bi krajan iz naselja Dole pristopil do soseda in mu zagrozil. Grožnje naj bi se nanašale na njegovo telo in premoženje, dogodek pa je potrdila tudi priča.

Za izrečene žaljivke mu bodo izdali plačilni nalog

Oškodovanec je nato podal prijavo zaradi suma kaznivega dejanja grožnje po prvem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika.

Med zbiranjem obvestil je do policistov pristopila oseba, ki naj bi pred tem grozila sosedu. Policistom je izrekla žaljivke, zaradi česar bodo proti njej ukrepali tudi zaradi kršitve javnega reda in miru.

V Mariboru so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru, ko je moški vstopil v poslovne prostore, kričal na zaposleno, prostore zapustil in se vrnil, potem pa poškodoval inventar v poslovalnici. Po prvih ocenah znaša materialna škoda 1000 evrov, moškemu je bilo odrejeno pridržanje, zaradi različnih kršitev mu je bil izdan plačilni nalog.



Policisti bodo nadaljevali zbiranje informacij, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo. Za izrečene žaljivke mu bodo izdali tudi plačilni nalog po 9. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru.