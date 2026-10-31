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Grozljiv napad v Celju! 70-letnik z nožem zabodel sosedo (64), nato zažgal še svojo hišo

Kaj je 70-letnika privedlo do tega, da je z nožem napadel sosedo in nato zanetil še požar v svojem domu, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo.
Kaj je 70-letnika privedlo do tega, da je z nožem napadel sosedo in nato zanetil še požar v svojem domu, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo. FOTO: Delo Ui
Kaj je 70-letnika privedlo do tega, da je z nožem napadel sosedo in nato zanetil še požar v svojem domu, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo. FOTO: Delo Ui
M. U.
 31. 10. 2026 | 10:36
 31. 10. 2026 | 10:36
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Na območju Celja se je v petek dopoldne odvila prava grozljivka. 70-letni moški je vstopil v sosednjo stanovanjsko hišo in z nožem zabodel 64-letno sosedo. Hudo poškodovano žensko so reševalci odpeljali v bolnišnico, napadalec pa se je po dejanju vrnil domov in zanetil požar. Policisti so mu odvzeli prostost, zaradi suma poskusa uboja pa ga čaka kazenska ovadba.

Sosedo je zabodel in jo hudo poškodoval

Na pomoč so priskočili reševalci, ki so poškodovanko z reševalnim vozilom prepeljali v celjsko bolnišnico. Tam je ostala na zdravljenju.

Po napadu se je vrnil domov in zanetil požar

A nasilnega dogajanja s tem še ni bilo konec. Osumljeni 70-letnik se je po napadu odpravil do svojega bivališča, kjer je po navedbah policije na za zdaj še neznan način zanetil ogenj. Požar je stanovanjski objekt močno poškodoval. Kako je moški zanetil ogenj in kakšna škoda je pri tem nastala, policija še ni pojasnila. Policisti so 70-letniku po dejanju odvzeli prostost.

Preiskovali tudi sodnica in tožilka

Na kraj dogodka so prišli celjski policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled in začeli zbirati obvestila o okoliščinah napada. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, kar kaže na resnost obravnavanega kaznivega dejanja.

»70-letnega moškega, ki smo mu po dejanju odvzeli prostost, bomo po zbranih obvestilih kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskus uboja,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

Kaj je 70-letnika privedlo do tega, da je z nožem napadel sosedo in nato zanetil še požar v svojem domu, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo.

 

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